Ozbiljan izostanak za Kliperse: Zvijezda će izbivati 3 sedmice sa terena

Ogromna nesreća je pogodila Los Anđeles Kliperse, a razlog je povreda koljena koju je doživio Pol Džordž (Paul George) na utakmici protiv Oklahoma Siti Tandera.

Prema prvim prognozama Džordž bi trebao propustiti dvije do tri sedmice, a to znači da ga nećemo na terenima vidjeti do kraja regularnog dijela sezone.

Do poraza od Tandera u neizvjesnom meču, Klipersi su imali pet pobjeda u šest utakmica i sada su sa omjerom 38-35 na petoj poziciji Zapadne konferencije. Nema sumnje da će tim sa ogromnim brojem kvalitetnih igrača, predvođen dokazanim šampionom poput Kavaja Lenarda (Kawhi Leonard), biti tvrd orah za svaki sastav sa kojim se u doigravanju susretne.

Sa druge strane, iako je ova povreda izuzetno nezgodna za ekipu Tajrona Lua (Tyron Lue) u trenutku kada se vode ključne borbe za mesto u plej-ofu, Klipersi mogu biti zadovoljni što odsustvo nije duže, ali i što imaju više nego dovoljno igrača da nadoknade izostanak 32-godišnjaka.