Dončić za prekid lošeg niza Dalasa, Nurkić ponovo nije igrao

Luka Dončić predvodio je Mavse sa 25 poena (8-17 iz igre), 7 skokova i 6 asistencija, a Kyrie Irving imao je 16 poena (7-11 iz igre) i 6 asistencija. Meč je prelomljen sredinom treće dionice, kada je Dallas stvorio plus 21.

Minnesota nastavlja da beleži važne pobjede, četvrta u nizu došla je nad Kingsima u Sacramentu sa 119:115 i tako su spriječili tim iz Kalifornije da već sada teoretski obezbijedi plasman u play-off.

Na četiri minuta do kraja Josh McDaniells zakucao je za plus deset, a on je bio i najefikasniji sa 20 poena (8-15 iz igre), dok je Rudy Gobert upisao 16 poena (5-9 iz igre), 16 skokova i 4 asistencije, Ried je ubacio 18 (7-12 iz igre), a Edvards 17 poena (6-15 iz igre, 7ast).

Kod Kingsa su najbolji bili Dieron Fox sa 29 poena (10-20 iz igre), 4 skoka i 6 asistencija, i Domantas Sabonis sa 24 poena (11-14 iz igre), 10 skokova i 4 asistencije.