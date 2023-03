Džanan Musa o reprezentaciji: Euforiju moramo stvarati kroz rezultate

Reprezentativac Bosne i Hercegovine i član Real Madrida, Džanan Musa, je bio gost u emsiji „U obruču“ na Arenasport kanalu.

Bosanskohercegovački reprezentativac je govorio, između ostalog, i o vremenu provedenom u NBA ligi. Istakao je da je nakon drafta kada su ga izabrali Bruklin Netsi otišao u reprezentaciju gdje se i povrijedio, što ga je dosta koštalo u klupskoj karijeri u NBA.

- Nažalost, ja sam otišao u reprezentaciju kad sam bio draftovan, prvi put to govorim. Otišao sam u reprezentaciju nakon što se sve to desilo, bila je utakmica sa Češkom Republikom, oni su poslali trenera sa mnom, nisu ni bili za to da ja idem, ali sam htio da usrećim svoj narod. Onda mi je na posljednjoj utakmici napukao zglob, nisam dva i po mjeseca mogao da trčim, oni su krenuli u trenažni proces, a ja sam se vratio u decembru, no kad se sve posloži, ne možeš se vratiti u ekipu veoma lako.

Kroz Razvojnu ligu sam se vraćao u ekipu, a onda je došla sljedeća sezona. Igrao sam više, iskoristio sam priliku i onda narednih 15 utakmica nisam dobio sekundu. U NBA je to jako malo, neću reći da je ni do koga nego do mene, sam sebe krivim ili nagrađujem za postupjke svoje, ali nekada nema smisla. Nastavljam raditi, ali nikada ne znate šta će se desiti u budućnosti - kazao je Musa o nesretnim okolnostima koje su ga zadesile.

Džanan Musa je govorio i o reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

- Ja bih volio da je sva struktura oko reprezentacije drugačija i da shvatimo da je reprezentacija nešto što jedino imamo u našoj zemlji. Euforija je nestala, mi to moramo stvarati kroz uspjehe, nema prirodne putanje da se to desi. Mi idemo na treninge, izađe vijest, reprezentacija BiH ne ide na Eurobasket, to narušava atmosferu, skupili smo snagu, imali smo sastanke između sebe, došli smo ovdje, žrtvovali smo se, idemo dati sve od sebe. Dali smo sve od sebe, ali nam je nestalo snage u posljednjoj utakmici protiv Litvanije.

Pričao sam sa Nurkićem nakon Eurobasketa, treba da budemo ponosni i na momke i na nas, kad pogledate druge igrače i nas, mislim da naši igrači treba da igraju u većim klubovima, ali smo napravili strašno dobar rezultat - kazao je Musa o svim nedaćama koje su zadesile reprezentaciju BiH.

U nastavku pogledajte kompletan intervju.