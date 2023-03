Nurkić o reprezentaciji: Dajte nam sistem, dajte da igramo, a ne ovaj cirkus

Nurkić se dotakao i nastupa reprezentativaca na Eurobasketu prošle godine.

- Iskreno, na Eurobasketu mi je bilo najvažnije kako ćemo izgledati, a ne koga možemo pobijediti ili izgubiti. Samo dane budemo vreća za napucavanje u sportskom žargonu. Sve vrijeme sam potrošio objašnjavajući saigračima da je najvažnije kako ćemo igrati zajedno. Ako imate fizikalije, možete igrati sa svima, a mi smo ih imali. Bez obzira da li smo mogli igrati malo drugačije, ali to je stvar trenera koji je došao dvije sedmice prije utakmice. Ne možete očekivati uspjeh, koliko god želite da to ne utiče, to utiče. Ako znate dovoljno o sportu, vidite da je to cirkus.

Jusuf Nurkić je propustio drugi uzastopni duel njegovog Portlanda, a izvjesno je da će propustiti ovogodišnje izdanje plej ofa.