Poznati svi parovi NBA plej ina i plej ofa: Očekuju nas interesantni dueli

Sinoć je završena regularna sezona NBA lige i poznati su svi parovi plej ofa, kao i plej in turnira.

Prvih šest ekipa iz obje konferencije se direktno plasiralo u plej of, dok će se ekipe koje su završile od sedmog do desetog mjesta kroz plej in dati preostale četvrte ekipe koje će plej of započeti sa sedme i osme pozicije.

Plej in turnir funkcioniše na principu da se prvo igraju utakmice između sedme i osme, odnosno devete i desete ekipe. Pobjednik duela sedmoplasiranog i osmoplasiranog dobija sedmo mjesto, dok poraženi ima još jednu priliku za osiguranje plej ofa u utakmici sa pobjednikom duela devetoplasirane i desetoplasirane ekipe.