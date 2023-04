Janis Adetokumbo vjeruje da je MVP: Neću preklinjati, ali zaslužujem nagradu

- Vidite, nikada ne pokušavam stvoriti narativ o radu koji ulažem i možda će mi to naškoditi, pošto vjerujem da sam bio MVP u posljednjih pet godina - rekao je 28-godišnji Adetokumbo.

Najbolji igrač Milvoki Baksa i jedna od najvećih zvijezda lige, Janis Adetokumbo (Giannis Antetokounmpo) vjeruje da upravo on zaslužuje Nagradu za najkorisnijeg igrača lige (MVP), u kojoj su mu konkurencija Nikola Jokić i Džoel Embid (Joel Embiid).

Neću preklinjati za nagradu

- Da li želim da budem MVP treći put? J****o naravno da želim. Ekstremno sam takmičarski nastrojen, pokušavam da svoj tim učinim plaćenim – za to sam ovdje, za to sam plaćen. Te dvije sezone kada sam osvojio nagradu, to su bile moje najgore sezone u posljednjih pet godina, pogledajte statistiku. Ali nema veze, probao sam izbjeći taj razgovor po svaku cijenu. Neću da moja djeca vide oca kako preklinje zbog nagrade, neću da je osvojim na taj način - dodao je Adetokumbo.

Adetokumbo je dodatno objasnio svoj stav da ne bude previše glasan u MVP raspravi.

- Nikada neću diskreditovati rad bilo koga drugog. Nisam takva osoba. I nikada neću preklinjati za MVP nagradu koju vjerujem da zaslužujem. Veoma sam ponosan što sam u stanju igrati na MVP nivou jer to znači da činim tim uspješnim, a to je cilj – zaključio je grčki košarkaš.

Baksi - najbolja ekipa lige

Milvoki Baksi, predvođeni Adetokumbom, su najbolja ekipa regularnog dijela NBA sezone. Njihov omjer na kraju sezone je glasio 58 pobjeda i 24 poraza, a to im je osiguralo prednost domaćeg terena kroz čitav tok plej ofa.