Luka Dončić na meti kritika: Trebao bi se pogledati u ogledalo

Redži Miler (Reggie Miller), jedan od najboljih košarkaših šutera svih vremena i legenda Indiana Pacersa kritikovao je Luku Dončića, jednog od najboljih aktuelnih košarkaša NBA lige.



Ova kritika uslijedila je nakon činjenice da su Dallas Mavericksi za koje nastupa Dončić, zauzeli 11. mjesto u poretku 15 klubova Zapadne konferencije NBA lige uz omjer pobjeda i poraza 38:44.

- Luka Dončić bi se trebao pogledati u ogledalo. On mora biti u boljoj formi. Mavsi moraju više trčati, a mislim da su to i radili kad Luka nije igrao, a Irving jest. Puno su bolji kad igraju brže. Jason Kidd želi tako trenirati momčad, želi da ona bude brza. A kad je Luka na parketu, to onda nije moguće. Mislim da bi Mavericksi radili bolji pritisak na suparnike da je on u boljoj formi i da su brži - rekao je Miler.

Dončić je završio kao drugi najbolji strijelac lige s prosjekom od 32,4 koša po susretu, a 8,6 skokova i 8,0 asistencija po utakmici.