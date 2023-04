Fenomenalni Musa nije spasio Real od poraza u derbiju protiv Barce

Košarkaši Barcelone pobijedili su Real u velikom derbiju španske ACB lige rezultatom 97:80 te se tako vratili na prvo mjesto na tabeli, a Kraljevskom klubu nije pomogao ni sjajni Džanan Musa, koji je bio najbolji pojedinac meča.

Real je puno bolje otvorio meč i nakon prvih 10 minuta imao vodstvo od 24:17, no Barcelona se u drugoj dionici vraća i do poluvremena stiže do preokreta i na pauzu odlazi s minimalnim vodstvo od 47:46.

Barcelona se ovom pobjedom vratila na prvo mjesto na tabeli, a oni nakon 27 odigranih mečeva imaju 22 pobjede i pet poraza, koliko ima i Baskonia. Real je treći sa 21 pobjedom i šest poraza.