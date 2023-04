Panter riješio sa sirenom klasik za sva vremena u Madridu: Musa dvocifren

Vizink centar u Madridu je svjedočio odličnoj utakmici četvrtfinala Eurolige između Real Madrida i Partizana. Partizan je pobijedio rezultatom 87:89 (22:22, 22:26, 20:15, 23:26)

Real Madrid se mučio dobar dio prvog poluvremena, a ponajviše je zaslužno za to nemogućnost da odbrane šuteve iza linije za tri poena. Također, osjetno je bilo u igri Madriđana da nedostaje Džanan Musa koji je napravio brza tri faula.

U drugom poluvremenu se Real probudio i počeo koristiti širinu svog rostera te tako preokrenuti utakmicu. Igrači Partizana se nisu predavali do kraja i tako smo dobili neizvjesnu završnicu. Ekipe su se smijenjivale u vodstvu, a to se vidjelo i u posljednjoj minuti, kada su obje ekipe, po dva puta prelazile u vodstvo. Teško zasluženu pobjedu je na kraju slavio Partizan nevjerovatnim šutem Kevina Pantera. On je pogodio šut preko Jabuselea, ostavivši Madriđanima 0,4 sekunde, ali je to bilo premalo vremena.

Džanan Musa je poslije sporijeg prvog poluvremena i manje minutaže, zbog napravljenih faulova, u drugo ušao dosta ozbiljnije. Utakmicu je završio sa 10 poena i 3 asistencije.

Najbolji igrač u dresu Reala je bio Argentinac Gabrijel Dek (Deck). On je postigao 24 poena i uhvatio 8 skokova. Ekipu je povukao i Geršon Jabusele (Guerschon Yabusele) u pojedinim trenucima u kojima su se mučili. On je završio sa 14 poena.

U dresu Partizana je najbolji bio Kevin Panter (Punter) sa 26 poena i 6 asistencija. Osim njega su dvocifreni još bili Zek Lidej (Zach LeDay) sa 13 poena, dok su Eksum (Exum) i centri Lesor (Lessort) i Smailagić završili sa po 11 poena.