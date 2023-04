Jokićev novi tripl-dabl, Denver kroz dramu stigao do polufinala Zapada

Čak i kada im loše ide, oni pobjeđuju. E, to je prava snaga Denvera koji je trijumfom nad Minesotom rezultatom stigao do 4:1 u seriji i plasmana u polufinale Zapadne Konferencije - 112:109!

I to mnogo teže nego što se očekivalo, nakon laganih 3:0 i prethodnog poraza tek poslije produžetka! Međutim, Vukovi su došli po brejk i malo im je falilo, pogotovo što su i domaći igrači, uključujući i Nikolu Jokića, imali loše procente šuta.

Ali, to je Jokićeva klasa - da ispuni svoje kolone i dođe do novog tripl-dabla, iako je generalno odigrao meč ispod očekivanja. Statistika kaže jedno: 28 poena, 17 skokova i 12 asistencija, dok će se svi oni koji su gledali meč složiti da to nije bila partija na MVP nivou.

Ne računajući posljednjih 90 sekundi, kada je Jokić preuzeo odgovornost i vezao sedam vezanih poena za vođstvo Denvera od 109:105. Tu je praktično i bio kraj Minesote, a Srbijanac je još jednom izrastao u heroja svog tima i tako anulirao sve ono što je bilo blijedo do tada.