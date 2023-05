Majka ga je izbacila iz kuće s 13 godina, odbacili su ga i Minesota i Filadelfija, a sada je prvo ime plej-ofa

A onda je u produžetke zatrpao koš Baksa i susret završio s 42 poena. Na to je dodao i osam uhvaćenih lopti i četiri asistencije. Zanimljivo, u regularnom dijelu nije imao utakmicu na kojoj je došao do cifre od 40 poena, a protiv Baksa je zabilježio već dvije takve.

I Batler je zaista igrao kao da je u njega ušao duh Majkla Džordana. On i Hitsi su u pet utakmica izbacili najbolju ekipu regularnog dijela sezone, a u petom meču su uoči posljednje dionice imali minus 16.

Naime, Batler je bio u posljednjoj godini ugovora i tražio je produžetak saradnje. Nije mu "leglo" to što mlađe zvijezde u vidu Karla Entonija Taunsa (Karl-Anthony Towns) i Endrjua Viginsa (Andrew Wiggins) zarađuju više od njega. Htio je natjerati vlasnike kluba da mu daju novi i bolji ugovor.

No, nije Batler uvijek bio ovako dobar i posvećen košarci. Imao je mnogo toga da raščisti prvo sa samim sobom.

No, Batlerova priča ne kreće sa odlaskom iz Čikaga i ne završava se sa erom u Majamiju.

A onda svjetlo na kraju tunela za Batlera koji je potpisao za Majami i u prvoj sezoni ga odveo do finala, u kojem su izgubili od favorizovanih Lejkersa.

Batler i društvo "otpisanih" razbijali su prvu petorku, a Džimi je ludovao i vikao "Mislite da možete pobjeđivati bez mene?! Ja sam On, platite me!".

- Prvu akciju igramo na njega, Džimi mu ukrade loptu, zabiju iz kontre. Batler urla, viče prema generalnom menadžeru, cijeloj dvorani: "Bolje vam je da me jebeno platite!", a mi se smijemo i mislimo kako je lud - ispričao je Tig.

- Tibodau je zaustavio trening i rekao da igramo pet na pet. Džimi je skočio i rekao: "Igram i ja!". Trener je postao nervozan, ali ga je uvrstio među startere, nakon čega je on klimao glavom "Ne, ne, ne, neću igrati s njima". Odabrao je potom one koji nisu imali šanse da se izbore da ostanu u ekipi - prisjetio se Tig.

Priču je u podcastu Club520 iznio Džef Tig (Jeff Teague), koji je u to vrijeme bio član Minesote.

Da bi mu to dokazao, Batler je okupio ekipu s kraja klupe i izazvao prvu petorku, a onda ih razbio!

Srećom, dom je pronašao kod porodice koja je već imala sedmero djece. Ključni trenutak je bilo upoznavanje Džordana Leslija (Jordan Leslie) s kojim se sprijateljio i koji ga je pozvao jednu noć da prespava kod njega.

Batler bi dolazio na noć ili dvije, a onda je nakon nekoliko mjeseci Leslijeva majka Mišel Lambert (Michelle) rekla Džimiju da može ostati kod njih zauvijek

- Odajem joj priznanje što mi je pomogla da postanem ono što jesam. Volim je. Pomislili biste da me je rodila. Razgovaram s njom svako jutro. Veoma je puna ljubavi. To je moja porodica. To je Mišel Lambert. Ona je moja mama - govorio je Batler.