Oglasio se Musa nakon utakmice s Partizanom: Borite se do kraja, uvijek

U Madridu je Real izgubio od beogradskog tima, ali situacija se preokrenula u Štark Areni u Beogradu. Sve je izgledalo kao da će Real ispasti iz najelitnijeg košarkaškog takmičenja u Evropi, ali uspjeli su da se vrate i prežive pakao u Štark Areni u Beogradu te dođu do pobjede i izbore majstoricu na domaćem terenu.

Zadnji napad

Musa je posebno dobar bio u četvrtom meču, u kojem je postigao 14 poena uz osam skokova i tri asistencije, a posebno se istakao potez s kraja utakmice kada je stavio tačku na pitanje pobjednika.

Uzeo je loptu u zadnjem napadu svoje ekipe, probio se kroz odbranu Partizana i polaganjem ugasio svaku nadu za 20.000 navijača u beogradskoj Areni da se mogu vratiti u meč.

Šampionska poruka

Nakon meča, oglasio se na svom Instagramu uz šampionsku poruku da se uvijek treba boditi do kraja i da su on i njegovi saigrači uradili dobar posao, no da to nije kraj.

- Borite se do kraja, uvijek! Dobar posao, ali ga ima još. Naprijed Real - poručio je Musa.