Musa još jednom dokazao kvalitetu: U elitnom društvu Dončića i Mirotića

On je postao treći najmlađi košarkaš u historiji Reala koji je ostvario 600 indeksnih poena u Euroligi.

On je tako prestigao sadašnjeg saigrača i legendu Reala Serhija Ljulja (Sergio Llull) koji je do 600 indeksnih poena stigao dva dana nakon proslave 24. rođendana.

Ispred Muse su ostali samo Luka Dončić i Nikola Mirotić. Mirotić je to napravio sa 21 godinom i 255 dana. Dončić je ipak neprikosnoven. On je do tog broja stigao sa 18 godina i 238 dana.