Bivši bh. reprezentativac osuo paljbu po bekovima Partizana: Nazvao ih glavnim krivcima za poraz

Bivši bh. košarkaš Feliks Kojadinović dao je zanimljiv osvrt na sinoćnju utakmicu madridskog Reala i Partizana.

Real je upisao pobjedu, treću u nizu i tako preokrenuo ovu seriju, rezultatom 98:94 i osigurao plasman na Final Four. Kojadinović smatra kako su bekovi Partizana direktni krivci za poraz, a razlog je njihova nonšalantna odbrana.

- Real kao Real i svi španski klubovi u bilo kojem sportu, polufinalu /finalu evropskog takmičenja. Prljavo, namazano, do granice da ih mrziš. Konstantno kukanje na sudije, gestikulacija na svaki faul, korištenje medija za spinove, provokacije i to je tako 20+ godina. Na kraju Final Four.

Ali ostaje mi apsolutno gorak ukus od odbrane bekova Partizana u zadnjih 12 minuta. Nikad, kao bivšem igraču, mi to neće biti jasno da dva igrača od 36+ godina, (Rodriguez i Llull) šetaju reketom, šutiraju slobodni sa metar prostora od odbrane i na to još Rudy Fernandez skače u napadu - napisao je Kojadinović, a onda u nastavku objasnio šta mu je najteže palo.

- Da se razumijemo, čuvao sam lično igrače - imenom Spanoulis, Macijauskas, Jasikevičius i kidao parket da ih zaustavim. To je individualna odgovornost svakog beka Partizana. Tu ne pomaže Željko Obradović, Bog otac - ili imaš srce, volju, želju ili nemaš. Ujedi ga za nogu, vrat, pokaži srce, izađi napolje krvavih koljena, dresa, ne mogu da te dobiju - dodao je.