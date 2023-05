Musa će biti glavna uzdanica Reala: Već je jednom pokorio Kaunas, još pamti doček od 50.000 ljudi

"Kraljeve" je do velikog trijumfa predvodio reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa, koji je sa 20 poena bio najefikasniji pojedinac u bijelom dresu.

Košarkaši Real Madrida su pobijedili Partizan (98:94) nakon spektakularnog preokreta u petoj, odlučujućoj utakmici i plasirali se na Final Four koji se ove godine održava u Kaunasu.

U Litvaniji će najtrofejniji evropski klub (10) tražiti novu titulu, a glavna uzdanica "Kraljeva" će biti Džanan Musa koji zna kako pokoriti Kaunas.

Već jednom mu je to pošlo za rukom. Bilo je to 2015. kada je predvodio kadetsku reprezentaciju do zlata i titule evropskog prvaka.

Biščanin je briljirao na tom prvenstvu, u prosjeku je ubacio 23,3 poena, a proglašen je i MVP-jem turnira. U Kaunasu je zapravo Musa najavio veliku karijeru.