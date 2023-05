Josip Pandža za "Avaz": Navijam za Real, nama je u interesu da Džeko osvoji Ligu prvaka, a Musa Euroligu

Ušli smo u samu završnicu uzbudljive sezone u Euroligi. Danas kreće Final Four, a Bosna i Hercegovina jednog predstavnika - Džanana Musu.

Bh. javnost će navijati za Real i Musu, a podršku našem reprezentativcu daje i Josip Pandža.

Jaka konkurencija

- Pa definitivno moje i navijanje svih nas u državi su okrenuti prema Džananu. Nama je interes da Džeko osvoji Ligu prvaka i da Musa osvoji Euroligu - istakao je Josip Pandža za portal "Avaza".

Pandža ističe da je konkurencija zaista jaka. U završnici su, osim Reala, Barcelona, Olimpijakos i Monako.

- Ne dajem neke šanse Monaku jer živi od individualne košarke i raspoloženja Džejmsa, što nije dovoljno da budu prvaci Evrope. Mislim da su po igri Olimpijakos i Barcelona ispred Reala, ali Real ima sjajne individualce. Ja navijam za Real, ali mislim da je Olimpijakos najbliži tituli - rekao je Pandža.



Musa se vraća u Kaunas nakon 2015. godine kada je predvodio "Zmajeve" do titule prvaka Evrope za kadete. Na pitanje može li Musa ponovo donijeti trofej iz Kaunasa, ovog puta u Madrid, Pandža odgovara:

- Ja se nadam. Ta dvorana ima neki značaj za njegov život i za nas sve koji smo bili tamo i za ovu državu. Nadam se da će nas opet razveseliti, kao što nas je veselio cijele godine. Na kraju je svrstan i u prvu petorku Eurolige. Želim mu svu sreću, on je pravi lider i može da nosi jedan takav klub do titule.

Musa ima hrabrost

Pandža kaže da poznaje Musu dobro i da je očekivao da će se brzo nametnuti i u ekipi kakav je Real Madrid.

- On je rođeni lider. U NBA nije imao pravu priliku, bio je u onim timovima što su imali strašno jake bekove. Ovdje se on nametnuo. Rođen je kao lider i to mu dobro stoji. Ima hrabrost da uzme loptu u jednoj takvoj ekipi i to je nama svima na ponos - poručio je Pandža.