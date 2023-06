Jokić otkrio šta ga je iznenadilo kada je vidio statistiku Denvera

- Ne forsiram nikada šut. Imali smo prednost kod Erona Gordona u reketu, to smo koristili, igrao sam onako kako se utakmica odvijala. Volim da igram sa njim. Dominantan je fizički. Sjajno je prihvatio ulogu. Danas nam je pomogao, davali smo mu loptu, a uz to je naš najbolji odbrambeni igrač. Nije lako kada iz utakmice u utakmicu morate da čuvate najboljeg igrača protivničke ekipe, a on to radi odlično.

Na pitanje da li ga je nešto iznenadilo kada je u pitanju statistika, Jokić je rekao:

- Iznenadio sam se što je Majkl Porter pogodio samo dvije trojke, bio sam ubijeđen da je pogodio šest ili sedam. Baš sam se šokirao.