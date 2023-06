Legende NBA lige u čudnom scenariju: Nosili maske za kisik nakon utakmice finala

Grad Denver se nalazi na 1.608 metara nadmorske visine i NBA finale se nikada nije igralo na toj visini. Stoga, neki su se zapitali da li je to „tajno oružje“ Nagetsa koji su se poprilično lako prošetali do finala NBA lige, bez upisanog poraza na svom parketu u plej-ofu.

Njih dvojica, na televiziji TNT, rade kao sportski analitičari, a poslije utakmice su nosili maske za kisik. To je izazvalo dosta reakcija na društvenim mrežama, a ubrzo je odgonetnut i razlog njihove odluke da to urade.

- To je najveća glupost koju sam do sada čuo – rekao je Barkli i otkrio da su baš iz tog razloga on i Hil, u šali, nosili maske.

- Nagetsi su po prvi put u historiji u finalu. Ako je vazduh ovdje napravio toliku razliku, onda bi Denver trebalo da bude u finalu svake godine. A sada je kao visina bitna?! Ma hajde, molim vas - jasan je bio Barkli.

Druga utakmica finala između ovih ekipa igra se u noći sa nedjelje na ponedjeljak na parketu „Ball“ arene u Denveru.