Nurkić najavio: U Srebrenici pokrećem veliki projekat

Jusuf Nurkić, bh. košarkaš, bio je večerašnji gost u "Centralnom dnevniku kod Senada Hadžifejzovića".

- Do osmog razreda nisam igrao košarku. Iz vedra neba se stvorio čovjek i rekao da sam ja najbolje dijete u BiH, a jedini dres koji sam tada imao bio je dres Salihamidžića sa buvljaka. 2009. sam dobio prvu priliku da igram košarku u Sloveniji. Enes Trnovčević me bukvalno pronašao. Odvodio je djecu koju niko nije htio, koju su smatrali škartom, a pravio im je karijere. Govorili su mi da sam super, a ja nisam imao pojma šta je košarka. Zavolio sam sport o kojem nikad nisam sanjao, nisam očekivao da ću se time baviti. Od prvog dodira sa loptom za pet godina sam došao do NBA - rekao je Nurkić.



Najavio je i da pokreće veliki projekat u Srebrenici.

- Oko vrata nosim cvijet Srebrenice. Moj djed je ubijen i našli smo ga u Potočarima. Neshvatljivo mi je da je Srebrenica ostala pusta nakon toliko donacija. To je sramota za sve nas. Pokrenuo sam projekt da napravimo školu u Srebrenici gdje će se moći družiti sva djeca bez obzira na nacionalnost i vjeru - rekao je Nurkić.