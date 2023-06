Jokić kvari planove: Ne mogu na proslavu u četvrtak, moram u Srbiju

Nikola Jokić doveo je Denver nagetse do prve NBA titule u historiji. Napravio je to odličnim partijama tokom cijelog plej-ofa i posebno protiv Majami hita u finalnoj seriji, pa je jednoglasno proglašen MVP-jem finalne serije.

Srbijanski centar posebno je briljirao tokom pres konferencije, gdje je nasmijavao okupljene novinare.

Jedan od njih ga je pitako kako se osjeća i raduje li se pobjedničkoj proslavi. Jokić se zatim okrenuo prema klupskom PR-u i pitao ga kada je proslava, a ovaj mu je odgovorio da je u četvrtak.

- Ne, moram u Srbiju – ispalio je iskreni Jokić i nasmijao sve prisutne, pa dodao:

- Mislim, uspjeli smo u svom poslu. To je nevjerovatan osjećaj. Ali kao što sam rekao ranije, nije najvažnije na svijetu. Ok, osvojio sam. Dobro, ne ja, mi smo osvojili. Ali mislim da to još uvijek nije najvažnija stvar na svijetu. Postoji mnogo stvari koje volim koje volim raditi – dodao je Jokić.