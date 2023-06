Mirotić i Barcelona bi mogli završiti na sudu: Katalonski klub mu je dužan 20 miliona eura

Košarkaški klub Barcelona suočava se sa ozbiljnim izazovima prilikom prekida saradnje sa Nikolom Mirotićem, a cijeli problem bi se mogao prenijeti i na sud.

Budžet „Blaugrane“ za narednu sezonu će biti smanjen za 30 posto, što je dovelo do neminovnog rastanka s najplaćenijim igračem Evrope.

Problem leži upravo u tom ugovoru koji je Mirotić dobio po povratku iz NBA lige. On je ugovorom vezan sa Kataloncima još dvije godine, a taj ugovor vrijedi 22 miliona eura bruto.

Barcelona se planirala dogovoriti sa krilnim centrom do 30. juna, ali će to, prema svemu sudeći, biti nemoguće jer on želi primiti puni iznos ugovora.