Poznato je da Jokić voli konje, a sada je poznata i njegova zarada od utrka: Više zaradi za sat vremena u Denveru

Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša svijeta, ne krije svoju ljubav prema konjima i utrkama.

Jokić u rodnom Somboru posjeduje i ergelu u koju ulaže velike količine novca, iako povrat novca od tih ulaganja nije ni približan.

Tokom pauze od NBA lige, u kojoj je osvojio titulu prvaka, Jokić se pojavljivao na brojnim hipodromima. Njegovo najuspješnije grlo Amy Del Duomo u prethodnih 12 mjeseci takmičilo se na pet utrka, ukupno zaradivši – 4.700 eura.

To nije jedini Jokićev konj koji se takmiči, te mu i drugi donose zaradu, ali to nije ono zbog čega se upustio u to sve srbijanski košarkaš.