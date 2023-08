Košarkaši BiH u petom šeširu: Hrvatska i Srbija potencijalni protivnici

To neće biti slučaj samo sa grupama u kojima budu raspoređene domaćini Evropskog prvenstva (Kipar, Finska, Poljska i Latvija). Iz tih grupa će uz domaćinske selekcije na završnom turniru igrati po još dvije reprezentacije.

Ovaj kvalifikacioni ciklus će se igrati u tri prozora, a u svakom će biti odigrana po dva kola. Prvi termin je od 19. do 27. februara iduće godine, drugi od 18. do 26. novembra 2024. godine, a treći od 17. do 25. februara 2025. godine.

Posebno je interesantno to da će ovo biti prve kvalifikacije poslije mnogo godina u kojima će moći učestvovati igrači iz Eurolige.

Podsjetimo, u prethodnim kvalifikacionim ciklusima euroligaški klubovi nisu dopuštali svojim igračima da igraju za svoje reprezentacije zbog preklapanja rasporeda.