"Zmajevi" saznali rivale u kvalifikacijama za Eurobasket, igrat ćemo protiv Hrvatske

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je protivnike u kvalifikacijama za Eurobasket 2025. godine.

Zmajevi su iz petog šešira svrstani u grupu E u kojoj će igrati protiv Francuske, Hrvatske i Kipar.

Ranije je poznato da će se utakmice igrati u tri kvalifikacijska prozora. U svakom će biti odigrana po dva kola. Prvi termin je od 19. do 27. februara naredne godine, drugi od 18. do 26. novembra 2024. godine, a treći od 17. do 25. februara 2025. godine.

Na Eurobasket će se plasirati 24 selekcije, odnosno tri najbolje iz svake grupe.

To neće biti slučaj samo sa grupama u kojima budu raspoređene domaćini Evropskog prvenstva (Kipar, Finska, Poljska i Latvija). Iz tih grupa će uz domaćinske selekcije na završnom turniru igrati po još dvije reprezentacije.

Eurobasket će se igrati 27. augusta do 14. septembra 2025. godine