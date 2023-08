Niko nije pokazao nepoštovanje prema Jokiću kao kreatori popularne igrice: Evo kojim su ga igračem zamijenili

Nikola Jokić osvajanjem šampionskog NBA prstena zakucao se u vrh svjetske košarke. To nije uvijek bila situacija, a dokaz je i to da na popularnoj igrici "NBA 2K" on nije imao svoj lik.

Naime, Jokić je u NBA ligu ušao kao potpuni anonimus i poznata je već priča o puštanju reklame za lanac brze hrane tokom NBA drafta, ali nepoštovanje je dosegnulo svoj vrhunac u video igrici "NBA 2K16".

Vlasnici kompanije koja proizvodi ovu igrici diče se često da uvijek imaju skenirana lica svih košarkaša, ali ova objava na društvenim mrežama dokazuje upravo suprotno.