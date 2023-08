Priča o heroju "Zmajeva" protiv Izraela: Odbijao Slovence tri puta zbog BiH, megapopularni bokser je njegov veliki fan

- Znači mi sve. To je nešto o čemu sam dugo sanjao i nešto za šta znam da ćemo i ja i moja porodica biti veoma ponosni što radim, a to je da predstavljam državu.

Zanimljivo, fan Luke Garze je megapopularni bokser Flojd Mejveder (Floyd Mayweather).

Garza je u jednom podcastu i govorio o neočekivanom susretu s Majvederom.

Susret s Mejvederom

- Flojd Mejveder je sjedio pored terena i mahao je prema meni. Nastavio sam šutirati jer nisam vjerovao da maše meni i to sam rekao saigraču Kejdu Kaningemu.



On je otišao do Mejvedera i popričao s njim, a potom se vratio do mene i rekao mi da me Flojd zove. Nisam mogao vjerovati, pitao sam se šta se dešava.

Flojd mi je rekao me pratio godinama kroz kompletnu koledž karijeru. Dopada mu se način na koji igram.

Bio je to jedan od najnevjerovatnijih trenutaka u mom životu. Flojd Mejveder me je pozvao da pričamo, veliki je fan univerziteta Iova - ispričao je Garza.