Srbija s 42 koša razlike pobijedila u prvoj utakmici Svjetskog košarkaškog prvenstva

Košarkaška reprezentacija Srbije trijumfom je počela Svjetsko prvenstvo, pošto je u 1. kolu grupe B savladala Kinu rezultatom 105:63 (25:14, 30:20, 22:13, 28:16)

Pitanje pobjednika riješeno je praktično sredinom prvog poluvremena, kada je Srbija stigla do dvocifrene prednosti i koja je samo rasla tokom meča. Najprije do +21 na poluvremenu (55:34), pa i do konačne visoke razlike.