Senzacija na Mundobasketu: Francuzi ispali već nakon dva kola

Košarkaška reprezentacija Francuske eliminisana je sa Svjetskog prvenstva.

Francuzi su nakon teškog poraza od Kanade u prvom kolu (65:95), danas izgubili od Latvije sa 86:88 i ostali bez šanse za prolaz dalje.

Reprezentativci Francuske su nakon prve četvrtine imali prednost od 33:26. Druga dionica je pripala Latvijcima, no Francuzi su bili bolji u trećoj četvrtini.

Imali su i maksimalnih 13 poena prednosti, no pred posljednju četvrtinu bili su na +12 (74:62). Onda je došlo do opuštanja i Latvijci su to kaznili.

U nekoliko navrata su bili na pola koša zaostatka, da bi onda okrenuli na 88:86. Fransisko (Francisco) je promašio šut za tri na kraju i Francuska je izgubila i ispala sa Mundobasketa.

Nije im pomogao ni sjajni Ivan Furnije (Evan Fournier) s 27 poena. Pratio ga je Geršon Jabusel (Guerschon Yabusele) sa 18.

Na drugoj strani istakao se Arturs Zagars koji je susret završio sa 22 ubačaja. Rolands Šmits je dodao dva manje.