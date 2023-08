Batum nakon debakla na Svjetskom prvenstvu: Izgubili smo igrače zbog politike

Košarkaška reprezentacija Francuske bila je jedan od favorita za medalju na Svjetskom prvenstvu, a od takmičenje se opraštaju već u grupnoj fazi.

Košarkaši Latvije su jučer šokirali Francuze, a nakon debakla se oglasio jedan od najiskusnijih i najboljih igrača Nikolas Batum (Nicolas).

- Veliko razočarenje. Raspali smo se psihički i fizički. Latvijci su bili moćni, mi nismo - rekao je Batum za beIN Sports pa napao Francuski košarkaški savez (FFBB) jer je Tomasu Ertelu (Thomas Heurtel) (34) zabranio igrati za reprezentaciju zato što je potpisao za ruski Zenit uslijed agresije te zemlje na Ukrajinu.

- Svi se moramo pitati šta se dogodilo ovog ljeta: treneri, igrači, Savez, svi. Odustali smo od nekih igrača, izgubili smo ih zbog nekakvih uslova - izjavio je Batum, kojem je ovo bio posljednji nastup na Svjetskom prvenstvu, dok će nagodinu za Francusku učestvovati i na svojim zadnjim Olimpijskim igrama, koje će se održati u Parizu.

Istakao je da će mu nedostajati ljetni turniri, ali da je napravio sve za francuski dres.

- Ali kad smo se riješili nekih igrača... Godinama smo zajedno ostvarivali rezultate, no sada nismo uspjeli. Ljudi se moraju preispitati. Imam još godinu dana u reprezentaciji. U Parizu su nam potrebni svi igrači i najbolji uslovi. Nije me briga za politiku, trebamo najbolju moguću ekipu. Pogriješili smo na mojem posljednjem svjetskom prvenstvu i to me zbilja ljuti - zaključio je Batum.