Nevjerovatan poraz Finiksa: Vodio je cijelu utakmicu, sve do 1.2 sekunde do kraja meča

Potom je Kevin Durent izgubio loptu kod svog koša i Sparsi su došli do koša i pobjede. Zanimljivo da je San Antonio prvi put poveo na 1.2 do kraja meča i na kraju je pobijedio.

Sansi su vodili čitavim tokom utakmice, 47 minuta i 58.8 sekundi, a onda su zabilježili poraz. Imali su +3 (114:111) na 21.5 do kraja susreta, a onda je uslijedio preokret Sparsa. Vembanijama je na 6.8 sekundi do kraja meča pogodio nakon ofanzivnog skoka.

Najefikasniji kod Finiksa bio je Kevin Durent (Durant) sa 26 poena. Sjajni Durent je premašio cifru od 27.000 poena u svojoj sjajnoj karijeri. Njega su pratili i raspoloženi Erik Gordon (Eric) sa 20, te Grejson Alen (Grayson Allen) sa 19.

No, ni to nije bilo dovoljno Sansima da dođu do treće pobjede u sezoni.

San Antonio je do pobjede predvodio Keldon Džonson (Johnson) sa 27, a po 18 su ubacili Devin Vasel (Vassell) i Viktor Vembanijama (Victor Wembanyama).

Finiks je nakon ove utakmice na omjeru 2-2, baš kao i ekipa San Antonio Sparsa.

Inače, Nurkić i ekipa će vrlo brzo dobiti priliku za revanš jer će protiv San Antonija ponovo igrati u noći sa četvrtka na petak.