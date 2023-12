Jokić novom izjavom šokirao sve: "Ne volim ovaj život"

Srbijanski košarkaš Nikola Jokić izjavio je da bi volio da ga nakon završetka karijere njegova djeca pamte kao oca, a ne kao košarkaša.

- Ne volim ovaj život. Mi smo samo košarkaši i dobri smo samo u onome što radimo. Ali mediji su oko nas i plaćeni smo zbog svega toga, medija i popularnosti, ali biti poznat, neko voli, neko ne voli. Ja kada završim karijeru, volio bih da me niko ne zna. Volio bih da me moja djeca pamte kao oca, ne kao košarkaša. To je moj cilj - izjavio je Jokić.

Dodao je da trema u košarci uvijek postoji i da je osoba izabrala loš sport ako ne osjeća tremu.

- Mislim da je to normalno i moraš da imaš to. Najvažnije da se pripremiš za taj momenat. Okej, misliš u glavi, ovaj igrač, publika, igraš u gostima. Pravio sam scenarije u glavi šta može da bude u toj sali, s tim igračem, već sam to proživio u glavi. Ponekad je drugačije, ali to te pripremi za sve što može da se dogodi. Od početka, pritisak i strah, ma i sada imam strah i pritisak pred svaku utakmicu, da će me protivnički igrač pobediti - rekao je Nikola Jokić.