Grin šokirao priznanjem: Želio završiti karijeru nakon udaranja Nurkića, jedna osoba ga razuvjerila

Sada je Grin otkrio da je želio prekinuti karijeru, a od svega ga je razuvjerio komesar lige Adam Silver.

- Rekao sam mu: "Adame, ovo je previše za mene. Sve to postaje previše za mene. Ići ću u penziju", a on mi je rekao da donosim vrlo nepromišljenu odluku i da mi to neće dopustiti - ispričao je Grin.

Grin je propustio 12 utakmica svojih Golden Stejt Voriorsa, a do incidenta je prosječno bilježio 9.7 poena, 5.5 skokova i 5.8 asistencija po utakmici.