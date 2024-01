Slatki otrov i izgubljena umjetnost veća od života

To je dovelo do toga da šut s poludistance bude prognan iz napadačkog arsenala mnogih igrača. Današnja košarka ne toleriše da ne znate šutirati za tri poena, sem u nekim specijalnim slučajevima. Jer ako možeš pogoditi s udaljenosti od pet metara, zašto se ne bi pomakao još dva koraka nazad ili naprijed i dobio „efikasniji“ šut.

Tu dolazimo do drugog problema današnje košarke i izgubljene umjetnosti, a to je šut s poludistance. Napredna analitika je izvela svojevrsni atomski napad na taj „neefikasni“ pokušaj i kumovala skoro pa svakom trenerskom okretanju očima koje se desila u posljednjoj deceniji.

Živjeti i umirati sa izborom

Međutim, to je dovelo do toga da neki igrači nemaju više mjesta u NBA. Ljepota igre Majkla Džordana (Michael Jordan), Kobija Brajanta (Kobe Bryant) ili Karmela Entonija (Carmelo Anthony) nije poželjena u današnjim sistemima. Bitan je samo broj u tamo nekoj Excel tabeli. Uvijek objektivni Twitter „stručnjaci“ stalno se upuštaju u lov na vještice koje njeguju tradiciju. Čak su Kavaj Lenard (Kawhi Leonard), Kevin Durant i Kris Pol (Chris Paul), ubice s poludistance, pobjegli od tog šuta kako su godine prolazile.

Priznajem, jednostavnije se prilagoditi, nego slušati zvocanje koje je mnoge uništilo.

Demar Derozan je eklatantan primjer igrača kojeg su društvene mreže i napredna analitika upropastile. On se još i drži zbog svog talenta, te što ga saigrači cijene, ali to je sjena čovjeka iz Toronta. Ipak, on je posljednji Mohikanac današnjeg doba i, ukoliko ne dođe do neke promjene, s njegovim odlaskom u penziju, umrijet će i umjetnost ovog šuta.