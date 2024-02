Prvi put u historiji All-Stara probijena granica od 200 poena

Bila je to utakmica u skladu trenda koji je zavladao NBA ligom, kiše koševa i trica. Ekipe su dakle zajedno postigle gotovo 400 poena, a još jedan podatak govori kakav je to bio meč. All-Star utakmica 1953. godine završila je s ukupno 154 poena. Ova pak sada s nestvarnih 168 pokušaja za tricu.

Najefikasniji na All-Staru bio je Karl-Entoni Tauns (Karl-Anthony Towns). On je je za samo 27 minuta postigao čak 50 poena. I on je pokušao puno puta za tricu (13), ali je pogodio samo četiri. No ubacio je zato 19 pokušaja za dva te do spomenutih 50 koševa došao bez ijednog slobodnog bacanja.

Tajris Haliburton (Tyrese) je za pobjednike postigao 32 poena uz 10 trica, a Džejlin Braun (Jaylen Brown) je bio drugi najefikasniji kod Istoka s 36 poena. Kod poraženog Zapada je osim KAT-a efikasan bio još samo SGA. Shai Gilgeous-Alexander ubacio je 31 poen. Trice je gađao 7/10.