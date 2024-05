Jokićev trener objasnio kako je motivisao igrače: Nagetsi su gotovi, Minesota je bolja ekipa...

- Napravio sam jedan edit (snimak), i nisam bio siguran hoću li to pokazati momcima. Pokazao sam to Deandre Džordanu (DeAndre Jordan), i on je rekao da moramo to pokazati ostatku ekipe - rekao je Maloun pa dodao:

- To je bio dvominutni edit svakog medijskog analitičara u zemlji koji govori da je serija gotova, Nagetsi su gotovi, gotovo je, oni su gotovi, Minnesota je bolja ekipa... Svi veliki likovi, znate o kome se radi. Većinu vremena me baš briga što oni kažu, ali znao sam da će to možda probuditi nešto duboko u vama - rekao je Maloun