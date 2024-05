Trener Denvera na ivici suza: "Je**š 20 razlike, boli me što je sezona gotova"

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Minesota Timbervulvsa u sedmoj utakmici polufinala Zapada, a nije im pomoglo ni to što su Džamal Marej (Jamal Murray) i Nikola Jokić blistali.

Vulvsi su u drugom napravili najveći preokret u historiji sedmih utakmica NBA plej-ofa.

Da stvar po Nagetse bude još gora, oni su nakon nekoliko minuta treće dionice imali +20, ali nisu uspjeli to zadržati.

Pitanje o ispuštenoj prilici pogotovo je zaboljelo Majka Melouna (Mike Malone), trenera ekipe iz Kolorada.

- Sezona je gotova, to je ono što je teško. Je**š vodstvo od 20 razlike... Ne razumiješ to. Sezona je gotova. To je teško. Glupa pitanja - rekao je vidno iznerviran.