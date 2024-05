Bivši NBA košarkaš otkrio: Nisam mogao hodati, a onda su mi dali "rozi" napitak i za 15 minuta sam zakucavao

Nekadašnji hrvatski košarkaš Damjan Rudež, koji je od 2014. do 2017. godine nastupao u NBA ligi, otkrio je kako je to izgledalo kada je došao u NBA ligu.

Naime, on se, gostujuću i u podcastu "Jao Mile", dotakao svog prvog treninga, nakon što je potpisao ugovor s Indijana Pejsersima.

Rudež je kazao da su treninzi bili toliko naporni, ali da su iz stručnog štaba bili spremni na to.

- Prvi trening u Indijani četiri sata i 15 minuta. Jutarnji! Nisam mogao da se pomjerim. To ti je ona mistika: "E, je li oni tamo uzimaju nešto?" Odradili smo trening od 10 sati do 14:15. Došao sam u stan oko 15 sati. Nešto spavao od 15 do 17 i u 17:30 je već vrijeme za taj drugi trening. I ja dolazim, stari, u tom trenutku jedva uhodavam u dvoranu. Dolazim ti, ispod glasa, kondicionom treneru. Ja mu kažem: "Stari, nemoj nikome reći, ali ja nisam dobro, ne mogu hodati. Ne mogu trčati. Nasmije se i kaže: "Koliko od 1 do 10?" Ja kažem 100. Daj mi nešto, pomozi mi. Daj mi neke "stvari". Ništa se ti ne sikiraj, samo ti idi na svoje mjesto. Dolazi majstor i neka roze mućkalica.