Partizan je u Madridu vrebao senzaciju, a onda se "zapalila" ruka Džanana Muse

Košarkaši Real Madrida našeg Džanana Muse savladali su Partizan u meču 2. kola Eurolige rezultatom 93:86.

Beograđani su odlično otvorili susret, pokazali zube favorizovanom Realu, ali na kraju zabilježili samo častan poraz.

Meč je bio u egalu sve do četvtte četvrtine, a kobne su bile tri minute (31. - 34.) kada je Real na krilima Džanana Muse i Ksavijera Ratana Majesa (Xavier Rathan-Mayes) napravio seriju od 15:0 i odlijepio se na 17 poena prednosti (83:66) - Musa je od tih 15 dao sedam poena.

Partizan je do kraja uspio samo da smanji zaostatak. Najefikasniji u trijumfu Reala bio je Serž Ibaka (Serge) s 15 ubačaja, dok su Musa i Ratan Majes dodali po 12.

Musa je imao i četiri asistencije. Šutirao je tri od sedam iz igre (2/4 za dva i 1/3 za tri) uz nepogrješiv šut s linije za slobodna bacanja (5/5), a na parketu je proveo svega 20 minuta.

Kod Partizana se istakao Karlik Džons (Carlik Jones) s 15 ubačaja.

Musa i Real u narednom kolu idu na megdan Baskoniji dok će Partizan dočekati Bajern Minhen.

Real je sada na omjeru 1-1, dok je Partizanu ovo drugi poraz na startu najjačeg evropskog klupskog takmičenja.