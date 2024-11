Bećiragić ponovo bez pravog plejmejkera u ključnim susretima: Od Robersona ništa?

Košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine očekuju dva ključna susreta u okviru kvalifikacija za Eurobasket 2025. "Zmajevi" će igrati dvomeč sa selekcijom Hrvatske 21. novembra, a onda i tri dana kasnije.

Glavni problem koji je iskakao ususret tim utakmicama je izostanak pravog plejmejkera, a crne sumnje su se i obistinile.

Džon Roberson (John), naturalizovani košarkaš, koji, doduše, za BiH nije igrao od februara 2023. godine, neće se priključiti našoj selekciji u narednim susretima.

Kako nam je rečeno iz izvora bliskih KS BiH, "sa Robersonom je situacija teška, jer ne može doći zbog obaveza u klubu".

Tako će se selektor Bećiragić i ovaj put morati osloniti na Edina Atića kao primarnog plejmejkera, koji to, nažalost, nije, kao i na Amara Gegića. Oba ova igrača su mnogo bolji kada im to nije glavna uloga na terenu. Protiv Hrvatske, čini se, to će biti dvojac koji će provesti veći dio vremena na plejmejkerskoj poziciji.

Dodatni problem bi mogao biti potencijalni izostanak Džanana Muse, koji bi, čini se, u ovim susretima bio koban po našu selekciju, jer je zvijezda Reala alfa i omega "Zmajeva" svaki put kada obuče dres i zakorači na parket.

Podsjećamo, selekciju BiH očekuju dva susreta protiv Hrvatske, od kojih ovisi odlazak na Eurobasket koji se igra naredne godine.