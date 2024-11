Sani Čampara pred dvomeč s Hrvatskom: Igranje za BiH je nivo više

- Mi smo uvijek u kontaktu, stvarno imamo dobru atmosferu već godinama u reprezentaciji. Svako se svakom obraduje, iako se viđamo na utakmicama, a opet je ovo nešto drugo, kad dođemo da igramo zajedno igramo, treniramo, to je opet level više pogotovo za našu državu. To je neki poseban osjećaj - kazao je bek naše reprezentacije.

Čampara je govorio i o našoj prednosti, iako reprezentativci imaju svega nekoliko dana priprema do ključnih utakmica.

- Nekako imam osjećaj da, iako imamo samo dva dana priprema do te utakmice, mislim da to zajedništvo, poznavanje jedan drugog, tu leži neka najjača strana. Mislim da moramo to iskoristiti da guramo jedan drugog na utakmici, odigramo najbolje moguće i da će tu biti i rezultat - istakao je.

Za kraj, govorio je o svom poznavanju sa reprezentativcima Hrvatske.

- Poznajem uglavnom skoro čitavu reprezentaciju. Sigurno su to kvalitetni igrači koji igraju ABA ligu. I oni se međusobno poznaju, opet mislim da imamo i mi dosta igrača na visokom levelu i mislim da je bitno da se držimo zajedno i držimo plana - naglasio je Čampara za kraj.