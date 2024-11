Hrvatski selektor i kapiten najavili meč s BiH: Nema im Muse, morat će drugačije

Veliki im je hendikep izostanak Muse za ovu utakmicu, većina je akcija u posljednjem kvalifikacijskom prozoru bila naslonjena na njega. Sigurno je da će morati napraviti drugačiju raspodjelu potrošnje lopti, no poznate su nam individualne kvalitete ostalih igrača i prema tome moramo odrediti način igre - rekao je selektor Hrvatske Josip Sesar.

Sesar je odlučio da će kapiten Hrvatske u dvomeču protiv BiH biti Filip Krušlin.

- Dobro ih sve poznajem, s većinom sam i igrao. Riječ je o dobroj i kvalitetnoj reprezentaciji, no nema im Muse za prvu utakmicu, vidjet ćemo šta će biti s drugom.

Radi se o igraču koji nosi 90 posto njihovih napada i to će morati nadomjestiti. No, ne treba zanemariti ostale igrače koji igraju na dobroj razini i sigurno je da nas očekuje izazovna utakmica. Pritisak je individualna stvar. Ako čovjek želi pobijediti, uvijek osjeća određeni pritisak, no smatram da taj pritisak ne bi trebao sputavati - kazao je Krušlin.

Podsjetimo, BiH sutra gostuje Hrvatskoj, a za tri dana će istog protivnika ugostiti u Sarajevu.

Ovo su ključni mečevi za plasman na Evropsko prvenstvo naredne godine.

Trenutno je Francuska lider grupe s dvije pobjede iz dva meča, BiH i Hrvatska imaju polovičan skor, dok je Kipar bez pobjede, ali će Kiprani igrati Eurobasket kao jedan od domaćina turnira.