Košarkaši naše reprezentacije protiv Hrvatske pokušavaju izboriti Eurobasket: Sve ili ništa za BiH

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pokušava doći do novog Eurobasketa, a put do smotre najboljih evropskih selekcija postao je mnogo teži nego što je to prvobitno bilo planirano.

Poraz od Hrvatske u Zagrebu, nakon katastrofalnih posljednjih nekoliko minuta, ostavio je gorak ukus u ustima, s obzirom na to da će se večeras u Skenderiji (18 sati) morati vratiti iz minusa od 13 poena.

Prilika za popravni

Međutim, u Sarajevu će BiH biti znatno pojačana, ali i pametnija. Barem se nadamo. Džanan Musa će moći predvoditi saigrače u napadačkom dijelu, koji je mnogo više kaskao. Imat ćemo igrača koji može iskreirati poene sebi, drugima, a, na kraju, i pogoditi šut za tri poena.

Upravo je taj šut mogao da nas košta i mnogo više. Ostavljanje hrvatskih igrača bez pažnje, u trenucima dok oni rešetaju našu mrežu, malo je nejasan, ali niko nije očekivao da će u tim procentima uspijevati pogađati tokom čitavog toka susreta.

S druge strane, zagrijana publika uvijek može biti prevaga, a u Skenderiji su padale i mnogo jače reprezentacije od desetkovane Hrvatske. Hoće li to biti s 14 ili više razlike, ostaje da se vidi.

Potreban preokret

Susret s Hrvatskom i novi poraz bi mogao biti koban po naše šanse i ovo bi bio veliki poraz u pogledu naše generacije, koja, da budemo sasvim jasni, ne postaje mlađa.

Ne izborimo li Eurobasket sljedeće godine, upitno je da li ćemo i kada uopće vidjeti našu najjaču selekciju opet na okupu. Jusuf Nurkić i Luka Garza mogu biti samo više, nikako manje zauzeti igrama u NBA ligi. Džanan Musa ne može konstantno biti jedini igrač u kojeg se možemo pouzdati, a novi naturalizirani igrač Egzejvier Kastaneda (Xavier Castaneda) nije još tu.

Ipak, treba biti optimističan pred važan duel i vjerovati da naši momci mogu preokrenuti zaostatak, doći do velike pobjede i doći bliže Evropskom prvenstvu.

- Teško je pobijediti ekipu ekipu kao što je Hrvatska, ali bez obzira na sve probleme koje imamo, mislim da će presuditi zajednička igra i energija u odbrani. Dobra odbrana, kontranapadi i dobra energija na terenu mogu biti presudni. Ako jedan ili dva košarkaša individualnim kvalitetom odskoče, tim bolje za nas - kaže selektor Adis Bećiragić uoči ovog meča.

Reprezentacije će večeras nastupiti u sljedećim sastavima:

Hrvatska: Božić, Bundović, D. Drežnjak, M. Drežnjak, Kapusta, Krušlin, Prkačin, Ramljak, Rogić, Smith, Šamanić, Škara.

BiH: Lazić, Sejfić, Delalić, Lončar, Čampara, Vrabac, Ilić, Manjgafić, Alibegović, Atić, Gegić, Kamenjaš.