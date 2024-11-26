Svi pričaju o potezu Jokića: Oduševio je reakcijom nakon što se dječak rasplakao kada je ugledao svog idola

Naime, Jokić je u jednom trenutku prišao dječaku Kurtisu (Curtis), koji je sjedio uz teren, te ga pozdravio i pitao kako se zove.

Košarkaški reprezentativac Srbije Nikola Jokić odigrao je jučer najgoru partiju sezone u teškom porazu svojih Denver Nagetsa protiv Njujork Niksa (118:145), ali je gestom na zagrijavanju osvojio srca fanova.

Dječak nije mogao vjerovati da mu se obratio njegov idol i odmah je briznuo u plač. Jokić ga je zagrlio i rekao mu da ne plače, a potom je s njim razmijenio još nekoliko riječi.

Podsjetimo, Jokić je utakmicu završio s 22 poena uz po sedam skokova i asistencija.

Što se tiče Denvera, šampion iz pretprošle sezone je trenutno na učinku devet pobjeda i sedam poraza.