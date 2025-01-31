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EUROLIGA

Nije moglo bez drame: Beogradski derbi odlučen u posljednjim sekundama

Činilo se da ćemo gledati produžetke, a onda je Nemanja Nedović riješio derbi nakon što je na sekundu do kraja dobio tri slobodna bacanja

Detalj s meča u Beogradu. Platforma X

E. Ć.

31.1.2025

Košarkaši Crvene zvezde savladali su ljutog rivala Partizan u dramatičnoj utakmici 24. kola Euroliuge (73:71).

Činilo se da ćemo gledati produžetke, a onda je Nemanja Nedović riješio derbi. Na samo sekund do kraja je dobio tri slobodna bacanja i s dva ubačena stavio "tačku na i" ovog okršaja.

Prava drama viđena je tokom svih 40 minuta. Nijedna ekipa nije uspjela ozbilnije da se odlijepi. I Partizan i Zvezda su igrali po sistemu toplo-hladno, viđen je i veliki broj grešaka.

Na kraju pobjeda Zvezde koja se osvetila Partizanu za poraz u prošlom derbiju.

Najefikasniji u Zvezdi bili su Filip Petrušev sa 17 i Džoel Bolomboj (Joel Bolomboy) s 14 poena. Na drugoj strani istakao se Karlik Džons (Carlik Jones) s 20 ubačaja.

Zvezda je sada 6. tim lige s 14 pobjeda i deset poraza, dok je Partizan na 11. poziciji s omjerom 12-12.

# KK CRVENA ZVEZDA
# EUROLIGA
# KK PARTIZAN
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