Video / Jokić srušio nevjerovatan rekord i pretekao Birda

Srbijanski košarkaš Nikola Jokić trčećim korakom ide ka mjestu gdje su najveće legende igre pod obručima, a redom obara rekorde koje drže neki od najvećih igrača.

Samo je pitanje vremena kada će Jokić postati vlasnik rekorda po broju tripl-dablova, a nakon meča protiv Jute oborio je novi rekord kojim je pretekao legendarnog Lerija Birda.

Jokić je na meču protiv Jute postigao 27 poena, a to mu je pomoglo da pređe jubilarnu brojku od 16.000 poena i sada ih ima 16.011. Probijajući granicu od 16.000, a pošto je prethodno 8.000 skokova i 5.000 asistencija, Jokić je postao igrač kome je to najbrže pošlo za rukom u historiji, piše Telegraf.rs.

Jokiću je za ovo ostvarenje bilo potrebno 739 utakmica, dok je Bird, koji je bio rekorder do danas, to uspio poslije 799 mečeva.