Italija slavila u uzbudljivoj završnici: Španija u posljednjem kolu odlučuje o prolasku u osminu finala

Košarkaši Italije slavili su u uzbudljivom meču četvrtog kola Eurobasketa protiv Španije rezultatom 67:63.

Meč je donio pravu "rovovsku borbu" s vrlo malo koševa u kojoj su spretniji bili košarkaši Italije. Španija je bolje otvorila meč i prvu četvrtinu okončala s prednošću od osam razlike.

Ipak, do kraja treće četvrtine košarkaši Italije su stigli do egala, a onda se posljednja četvrtina igrala koš za koš.

Italija je slobodnim bacanjima Spisua 31 sekundu do kraja došla do prednosti od jednog poena razlike, a u narednom napadu Vili Hernagomez promašuje šut za dva poena.

Spisu je uhvatio loptu, a Para je u namjeri da mu oduzme loptu bio previše agresivna i napravio nesportsku grešku, koja je riješila pitanje pobjednika. Spisu je bio siguran s linije penala i tako donio tri poena prednosti, a Italija je imala i posjed, koji je ponovo završio na slobodnim bacanjima. Tada je Riči pogodio jedno slobodno bacanje i odveo Italiju na dva posjeda razlike i riješio pitanje pobjednika.

Najefikasniji kod Italije bio je Muhamet Dijuf s 14 poena, Riči je ubacio 11, a Niang 10. Krvnik Zmajeva Fontekio je imao katastrofalno šutersko večer i završio meč s osam poena uz šut iz igre 2 od 11.

Kod neuvjerljive Španije najbolji je bio Santi Altama s 19 poena i deset skokova, a De Larea je ubacio 15.

Reprezentacija Španije je trenutno na omjeru 2-2, a Italija na 3-1. Italija u posljednjem kolu igra protiv Kipra i priželjkuje poraz Grčke od Španije kako bi zauzeli prvu poziciju. Španija u slučaju poraza od Grčke može ispasti u grupnoj fazi, pod uslovom da Bosna i Hercegovina ostvari pobjedu nad Gruzijom.