U nastavku svoje priče o Sarajevu, poznati novinar Guillem Ballague najavio je da će uskoro podijeliti i svoje dojmove s posljednjeg velikog derbija Bosne i Hercegovine između Željezničara i Sarajeva.
Ovaj španski autor pratio je utakmicu 27. septembra, kada je na stadionu Grbavica Željezničar slavio pobjedu nad Sarajevom rezultatom 2:0.
Ballague, rođen 1968. godine u Barceloni, jedan je od najpoznatijih sportskih novinara, pisaca i televizijskih komentatora iz Španije.
Svoju karijeru započeo je kao dopisnik za španske medije, a potom postao redovni saradnik britanske televizije Sky Sports. Istaknuo se detaljnim analizama i ekskluzivnim intervjuima s najvećim svjetskim nogometnim zvijezdama i trenerima.
Autor je brojnih bestselera posvećenih Cristianu Ronaldu, Lionelu Messiju, Diegu Armandu Maradoni i Pepu Guardioli, a njegove su knjige prevedene na mnoge jezike i prodane u stotinama hiljada primjeraka.
Osim novinarstva, Balagué je i vlasnik engleskog niželigaškog kluba Biggleswade United, u kojem aktivno podržava razvoj mladih fudbalskih talenata.
Redovno sarađuje s BBC-jem, CBS-om i LaLiga TV-om, a njegov stil izvještavanja poznat je po dubokom razumijevanju igre i sposobnosti da kompleksne taktičke detalje približi širokoj publici.
Zahvaljujući svom bogatom iskustvu i stručnosti, Balagué se s pravom smatra jednim od najutjecajnijih fudbalskih novinara savremenog doba.