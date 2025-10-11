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BIO NA SIMPOSARU

Poznati sportski novinar iz Španije objavio priču iz Sarajeva: 44 mjeseca rata i preživljavanja

Svoju karijeru započeo je kao dopisnik za španske medije, a potom postao redovni saradnik britanske televizije Sky Sports

Sportski novinar. Screenshot

S. S.

11.10.2025

U nastavku svoje priče o Sarajevu, poznati novinar Guillem Ballague najavio je da će uskoro podijeliti i svoje dojmove s posljednjeg velikog derbija Bosne i Hercegovine između Željezničara i Sarajeva.

Ovaj španski autor pratio je utakmicu 27. septembra, kada je na stadionu Grbavica Željezničar slavio pobjedu nad Sarajevom rezultatom 2:0.

Ballague, rođen 1968. godine u Barceloni, jedan je od najpoznatijih sportskih novinara, pisaca i televizijskih komentatora iz Španije.

Svoju karijeru započeo je kao dopisnik za španske medije, a potom postao redovni saradnik britanske televizije Sky Sports. Istaknuo se detaljnim analizama i ekskluzivnim intervjuima s najvećim svjetskim nogometnim zvijezdama i trenerima.

Autor je brojnih bestselera posvećenih Cristianu Ronaldu, Lionelu Messiju, Diegu Armandu Maradoni i Pepu Guardioli, a njegove su knjige prevedene na mnoge jezike i prodane u stotinama hiljada primjeraka.

Osim novinarstva, Balagué je i vlasnik engleskog niželigaškog kluba Biggleswade United, u kojem aktivno podržava razvoj mladih fudbalskih talenata.

Redovno sarađuje s BBC-jem, CBS-om i LaLiga TV-om, a njegov stil izvještavanja poznat je po dubokom razumijevanju igre i sposobnosti da kompleksne taktičke detalje približi širokoj publici.

Zahvaljujući svom bogatom iskustvu i stručnosti, Balagué se s pravom smatra jednim od najutjecajnijih fudbalskih novinara savremenog doba.

# SARAJEVO
# BIH
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