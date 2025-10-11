Poznati sportski novinar iz Španije objavio priču iz Sarajeva: 44 mjeseca rata i preživljavanja

U nastavku svoje priče o Sarajevu, poznati novinar Guillem Ballague najavio je da će uskoro podijeliti i svoje dojmove s posljednjeg velikog derbija Bosne i Hercegovine između Željezničara i Sarajeva.

Ovaj španski autor pratio je utakmicu 27. septembra, kada je na stadionu Grbavica Željezničar slavio pobjedu nad Sarajevom rezultatom 2:0.

Ballague, rođen 1968. godine u Barceloni, jedan je od najpoznatijih sportskih novinara, pisaca i televizijskih komentatora iz Španije.