Nekadašnji igrač Željezničara zablistao u kakanjskom derbiju: Subašić sam srušio Mladost

U okviru devetog kola Druge lige FBiH - Centar danas su se na stadionu Pod Vardom sastali kakanjski rivali, Rudar i Mladost.

Rudar je poslije preokreta slavio rezultatom 3:1, a igrač utakmice definitivno je bio nekadašnji igrač Željezničara, Sedad Subašić.

Početkom utakmice Rudar je mogao do prednosti. Dosuđen je slobodan udarac, a sjajan udarac Sedada Subašića završava na prečki.

Mladost dolazi do prednosti preko Adnana Berbića u 32. minuti kada je pomenuti igrač pogodio poslije sjajnog solo prodora.

Početkom drugog dijela poravnanje. Sjajan gol je postigao pomenuti Subašić.

Isti igrač donio je i preokret Rudaru i to bolje udarcem slabijom desnom nogom.

Konačnih 3:1 postavio je Sedin Ljuca na asistenciju Sedada Subašića koji mu je poslao sjajnu loptu u prostor i izbacio ga oči u oči s golmanom Mladosti, Dženisom Merdićem.

Ubrzo nakon toga u šansu je izbacio i Rijada Smolu koji je šutirao direktno u golmana gostiju iz naselja Doboj.

Petnaestak minuta prije kraja utakmice Sedad Subašić je zamijenjen, te je dobio velike ovacije publike.

Podsjetimo da je Subašić dijete Rudara iz kojeg je i stigao u Željezničar. Kasnije je u dva navrata nosio dres Tuzla Sitija, Stupčanice i bijeljinskog Radnika.