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INTERVJU

Haris Berbić: Meni i mojoj porodici velika je čast da nosim dres svoje države

Iza njega je uspješan reprezentativni prozor, a naziru se i veliki uspjesi s banjalučkim Borcem

Berbić: Veliki potencijal FK Borac. FK Borac

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

17.10.2025

Poslije jako uspješne reprezentativne pauze za njega, a pred nastavak takmičenja u WWin ligi Bosne i Hercegovine, za “Dnevni avaz” govorio je stoper banjalučkog Borca i mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, Haris Berbić.

S Borcem je u ovom momentu na prvom mjestu prvenstvene tabele, dok je s mladom reprezentacijom Bosne i Hercegovine u 180 minuta fudbala sačuvao mrežu netaknutom i to protiv favorizovane Holandije (0:0), te na gostovanju kod Slovenije (0:2) u okviru kvalifikacija za EURO.

Osvojiti trofej(e)

Možeš li nam reći nešto o svom djetinjstvu i prvom susretu sa fudbalom, kada i kako si počeo da treniraš?

- Rođen sam u Banovićima, a djetinjstvo i prvi fudbalski koraci vezani su za Budućnost. Ne sjećam se tačno kada, ali mislim da sam već sa 8-9 godina počeo s treninzima i znao sam da je to to — da je fudbal ono što me ispunjava i što volim. Tome su u dobroj mjeri doprinijeli i moji treneri, Vedran Bojić i Elvis Čergić, kojima sam mnogo zahvalan na svemu što su uradili za mene.

Koji klubovi su bili tvoji prvi školski i omladinski klubovi u tvom rodnom gradu?

- Kao što sam rekao, počeo sam u FK Budućnost Banovići, gdje sam prošao sve mlađe kategorije i stekao prve ozbiljne fudbalske osnove.

Kada si shvatio da fudbal može biti profesionalna karijera, da li je postojao momenat kad si osjetio da možeš ići do kraja?

- Mislim da sam to znao vrlo rano. Od prvih treninga sam bio maksimalno posvećen i znao sam da želim živjeti od fudbala. Kako su dolazile godine i utakmice, taj osjećaj se samo pojačavao.

Kako je došlo do prelaska u NK Kustošija Zagreb i u kojim uslovima, ko te je otkrio?

- Sa Kustošijom se sve nekako brzo odigralo. Kada se otvorila ta mogućnost, nisam se dvoumio, jer sam znao da iza tog projekta stoji veliko menadžersko ime — Endi Bara.

Kakvo je iskustvo igranja u omladinskom timu Kustošije, koje su tvoje najveće lekcije iz tog perioda?

- Vrijeme provedeno u Kustošiji mi je puno pomoglo u svakom smislu. Prvi put sam otišao od kuće i bio sam sam, tako da je to bilo jedno vrijedno životno iskustvo. Najveći problem mi je predstavljalo to što nisam bio igrač iz EU i zbog pravila lige o strancima nisam se puno naigrao u prvom timu.

Možeš li proći kroz tvoj transfer u FK Borac, šta je presudilo da stigneš u Banja Luku?

- Tako je i došlo do odluke da prihvatimo ponudu Borca. Ovim putem se zahvaljujem na korektnosti mom bivšem klubu Budućnosti i Kustošiji, na čelu sa već pomenutim Endijem Barom. Procijenili smo da bi moj razvoj bolje išao u sredini kao što je Borac i da bih mogao dobiti veću šansu za igru.

Kako se odvijao period prilagođavanja u Borcu, nova sredina, početak seniorskog fudbala?

- U Banjoj Luci su me dočekali kao da sam tu rastao s njima. Zaista imam samo riječi hvale za sve — od ekonoma do predsjednika kluba.

Koji su ti dosad najvažniji mečevi u Borcu i tvoji lični pokazatelji da si napredovao?

- Tek smo na početku priče i mislim da velike utakmice tek predstoje, ali iskreno govoreći meni je svaka kao Liga prvaka i tako je doživljavam.

Koje su ambicije Borca ove sezone i možeš li najaviti utakmicu protiv Veleža?

- Ambicije su kao i svake godine da titula dođe u Banju Luku, pogotovo ove godine kada se slavi 100. rođendan kluba. Utakmica s Veležom nam je bitna da nastavimo s dobrim igrama i rezultatima, i nadam se naravno pobjedi.

Kakva iskustva nosiš iz reprezentacije? Odigrao si maksimalan broj minuta za U-21 tim u kvalifikacijama za EURO i niste primili nijedan gol što je za stopera sigurno velika satisfakcija.

- Mislim da smo napravili dobar posao u prve tri utakmice kada je u pitanju U-21 reprezentacija, tako da jedva čekam okupljanje u novembru. Meni, kao i mojoj porodici, velika je čast da nastupam za svoju državu i trudit ću se svakako da nastavimo kako smo i krenuli.

Kako je bilo igrati protiv Holandije? Niste uputili nijedan šut, ali ste osvojili bod. Koliko su njihovi igrači zapravo kvalitetni?

- Prilagodili smo se igri Holandije i znali smo da samo dobrom odbranom možemo nešto napraviti. Čekali smo svoje prilike iz kontri, ali zaista se radi o jednoj top ekipi i taj jedan bod je veliki za nas.

Koji je domet naše selekcije u ovoj kvalifikacionoj grupi? Tu je Holandija s kojom ste već igrali i pokazali zube, a u novembru slijedi meč s Norveškom.

- Pokušat ćemo svaku utakmicu da odradimo maksimalno pošteno i da zauzmemo što bolju poziciju u grupi koja nije nimalo lagana.

Berbić na utakmici protiv Slovenije. FS Slovenije

S obzirom da si relativno mlad, kako održavaš balans između treninga, odmora i mentalne pripreme da bi izbjegao povrede i sagorijevanje?

- Trudim se da radim sve ono što je potrebno za jednog profesionalnog igrača — od odmora, ishrane i svih tih da kažemo “manje bitnih” stvari koje čine jednu cjelinu. Uvijek sam bio odgovoran, a sada kada su zahtjevi još veći, dodatno se trudim da svoje tijelo što bolje pripremim za napore koji me očekuju.

Koji trener ti je do sada najviše pomogao i u kom aspektu igre?

- Već sam spomenuo trenere koji su mi pomogli dosta u mom fudbalskom odrastanju, a moram reći da me je u Borcu dočekao trener Vinko Marinović, koji mi zaista vjeruje od prvog treninga i velika mi je podrška. To se vidi i po broju odigranih mečeva. Nadam se da ću sve to opravdati na terenu i biti još bolji u nastavku prvenstva.

Koji su tvoji jači fudbalski aspekti i u kojim segmentima želiš da najviše napreduješ?

- Nezahvalno je pričati o sebi, ali mogu da kažem da sam za poziciju stopera relativno brz, a svakako da imam puno prostora za napredak u svakom segmentu. Da sad sve ne odajem zbog napadača protiv kojih ću igrati — malo da se našalimo.

Kakve su ti ambicije za naredne godine? Pretpostavljam da je cilj napraviti transfer u inostranstvo, koja liga te privlači?

- Naravno da imam svoje snove i želje, ali zaista bih volio da to ide korak po korak. Ne zamaram se previše time i samo bih poželio da sam zdrav i da ovu sezonu svojim igrama pomognem mom klubu u osvajanju što više trofeja. Ostalo će se već samo posložiti kako treba.

Maksimalno posvećen

Na kraju, šta bi poručio djeci, tinejdžerima koji sanjaju fudbalsku karijeru, koje savjete bi im dao?

- Svima koji žele i bave se fudbalom poručio bih da prije svega vjeruju u sebe i da moraju biti maksimalno posvećeni u svojoj želji za uspjehom. Život fudbalera sigurno nije lagan, ali ako voliš to što radiš, može da bude jako lijep.

Okom statistike

Do sada je Berić ove sezone upisao šest nastupa u dresu Borca i na terenu je proveo ukupno 530 minuta. Za mladu reprezentaciju BiH igrao je tri puta, a tu su i dva nastupa za juniorski tim.

# FK BORAC
# HARIS BERBIĆ
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