Haris Berbić: Meni i mojoj porodici velika je čast da nosim dres svoje države

Poslije jako uspješne reprezentativne pauze za njega, a pred nastavak takmičenja u WWin ligi Bosne i Hercegovine, za “Dnevni avaz” govorio je stoper banjalučkog Borca i mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, Haris Berbić.

S Borcem je u ovom momentu na prvom mjestu prvenstvene tabele, dok je s mladom reprezentacijom Bosne i Hercegovine u 180 minuta fudbala sačuvao mrežu netaknutom i to protiv favorizovane Holandije (0:0), te na gostovanju kod Slovenije (0:2) u okviru kvalifikacija za EURO.

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Možeš li nam reći nešto o svom djetinjstvu i prvom susretu sa fudbalom, kada i kako si počeo da treniraš?

- Rođen sam u Banovićima, a djetinjstvo i prvi fudbalski koraci vezani su za Budućnost. Ne sjećam se tačno kada, ali mislim da sam već sa 8-9 godina počeo s treninzima i znao sam da je to to — da je fudbal ono što me ispunjava i što volim. Tome su u dobroj mjeri doprinijeli i moji treneri, Vedran Bojić i Elvis Čergić, kojima sam mnogo zahvalan na svemu što su uradili za mene.

Koji klubovi su bili tvoji prvi školski i omladinski klubovi u tvom rodnom gradu?

- Kao što sam rekao, počeo sam u FK Budućnost Banovići, gdje sam prošao sve mlađe kategorije i stekao prve ozbiljne fudbalske osnove.

Kada si shvatio da fudbal može biti profesionalna karijera, da li je postojao momenat kad si osjetio da možeš ići do kraja?

- Mislim da sam to znao vrlo rano. Od prvih treninga sam bio maksimalno posvećen i znao sam da želim živjeti od fudbala. Kako su dolazile godine i utakmice, taj osjećaj se samo pojačavao.

Kako je došlo do prelaska u NK Kustošija Zagreb i u kojim uslovima, ko te je otkrio?

- Sa Kustošijom se sve nekako brzo odigralo. Kada se otvorila ta mogućnost, nisam se dvoumio, jer sam znao da iza tog projekta stoji veliko menadžersko ime — Endi Bara.

Kakvo je iskustvo igranja u omladinskom timu Kustošije, koje su tvoje najveće lekcije iz tog perioda?

- Vrijeme provedeno u Kustošiji mi je puno pomoglo u svakom smislu. Prvi put sam otišao od kuće i bio sam sam, tako da je to bilo jedno vrijedno životno iskustvo. Najveći problem mi je predstavljalo to što nisam bio igrač iz EU i zbog pravila lige o strancima nisam se puno naigrao u prvom timu.

Možeš li proći kroz tvoj transfer u FK Borac, šta je presudilo da stigneš u Banja Luku?

- Tako je i došlo do odluke da prihvatimo ponudu Borca. Ovim putem se zahvaljujem na korektnosti mom bivšem klubu Budućnosti i Kustošiji, na čelu sa već pomenutim Endijem Barom. Procijenili smo da bi moj razvoj bolje išao u sredini kao što je Borac i da bih mogao dobiti veću šansu za igru.

Kako se odvijao period prilagođavanja u Borcu, nova sredina, početak seniorskog fudbala?

- U Banjoj Luci su me dočekali kao da sam tu rastao s njima. Zaista imam samo riječi hvale za sve — od ekonoma do predsjednika kluba.

Koji su ti dosad najvažniji mečevi u Borcu i tvoji lični pokazatelji da si napredovao?

- Tek smo na početku priče i mislim da velike utakmice tek predstoje, ali iskreno govoreći meni je svaka kao Liga prvaka i tako je doživljavam.

Koje su ambicije Borca ove sezone i možeš li najaviti utakmicu protiv Veleža?

- Ambicije su kao i svake godine da titula dođe u Banju Luku, pogotovo ove godine kada se slavi 100. rođendan kluba. Utakmica s Veležom nam je bitna da nastavimo s dobrim igrama i rezultatima, i nadam se naravno pobjedi.

Kakva iskustva nosiš iz reprezentacije? Odigrao si maksimalan broj minuta za U-21 tim u kvalifikacijama za EURO i niste primili nijedan gol što je za stopera sigurno velika satisfakcija.

- Mislim da smo napravili dobar posao u prve tri utakmice kada je u pitanju U-21 reprezentacija, tako da jedva čekam okupljanje u novembru. Meni, kao i mojoj porodici, velika je čast da nastupam za svoju državu i trudit ću se svakako da nastavimo kako smo i krenuli.

Kako je bilo igrati protiv Holandije? Niste uputili nijedan šut, ali ste osvojili bod. Koliko su njihovi igrači zapravo kvalitetni?

- Prilagodili smo se igri Holandije i znali smo da samo dobrom odbranom možemo nešto napraviti. Čekali smo svoje prilike iz kontri, ali zaista se radi o jednoj top ekipi i taj jedan bod je veliki za nas.

Koji je domet naše selekcije u ovoj kvalifikacionoj grupi? Tu je Holandija s kojom ste već igrali i pokazali zube, a u novembru slijedi meč s Norveškom.

- Pokušat ćemo svaku utakmicu da odradimo maksimalno pošteno i da zauzmemo što bolju poziciju u grupi koja nije nimalo lagana.