Nekadašnji Vatreni mogao bi postati Zmaj: Briljira u svom klubu

Za vrijeme mandata Ivajla Peteva kao selektora reprezentacije BiH, kada je Elvir Rahimić skretao pažnju na zanimljive igrače iz regije, jedno ime posebno je odskakalo – Darko Nejašmić.

Tada je u Osijeku bio među najboljima, a danas se potvrđuje kao veliki dobitak za nizozemski NEC Nijmegen.

Nejašmić je u NEC stigao ljetos, nakon kratke epizode u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gdje je igrao za Al Šarjah (Al Sharjah). U Nizozemskoj se vrlo brzo snašao i već nakon nekoliko kola izborio je status startera i nametnuo se kao važan dio tima.

NEC, u kojem je pomoćni trener Haris Medunjanin (Haris Medunjanin), trenutno je trećeplasirana ekipa Eredivizije. U posljednja tri kola nizali su impresivne pobjede: savladali su Groningen, potom šokirali Fejnord (Feyenoord) u gostima i na kraju bili bolji od Sparte iz Roterdama.

U svim tim susretima Nejašmić je bio među najzapaženijim pojedincima, što samo potvrđuje da je njegov dolazak u NEC bio pun pogodak.

Dodajmo da je Darko Nejašmić za mlađe selekcije Hrvatske nastupio 16 puta i postigao pet golova. Igra na poziciji defanzivnog veznog.