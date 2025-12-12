Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DARKO NEJAŠMIĆ

Nekadašnji Vatreni mogao bi postati Zmaj: Briljira u svom klubu

Haris Medunjanin je pomoćni trener u njegovom klubu

Nejašmić: U duelu sa Zaniolom. Dino Stanin/PIXSELL

E. G.

12.12.2025

Za vrijeme mandata Ivajla Peteva kao selektora reprezentacije BiH, kada je Elvir Rahimić skretao pažnju na zanimljive igrače iz regije, jedno ime posebno je odskakalo – Darko Nejašmić. 

Tada je u Osijeku bio među najboljima, a danas se potvrđuje kao veliki dobitak za nizozemski NEC Nijmegen.

Nejašmić je u NEC stigao ljetos, nakon kratke epizode u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gdje je igrao za Al Šarjah (Al Sharjah). U Nizozemskoj se vrlo brzo snašao i već nakon nekoliko kola izborio je status startera i nametnuo se kao važan dio tima.

NEC, u kojem je pomoćni trener Haris Medunjanin (Haris Medunjanin), trenutno je trećeplasirana ekipa Eredivizije. U posljednja tri kola nizali su impresivne pobjede: savladali su Groningen, potom šokirali Fejnord (Feyenoord) u gostima i na kraju bili bolji od Sparte iz Roterdama. 

U svim tim susretima Nejašmić je bio među najzapaženijim pojedincima, što samo potvrđuje da je njegov dolazak u NEC bio pun pogodak.

Dodajmo da je Darko Nejašmić za mlađe selekcije Hrvatske nastupio 16 puta i postigao pet golova. Igra na poziciji defanzivnog veznog.

# NEC NIJMEGEN
# DARKO NEJAŠMIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.